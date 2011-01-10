Залишок коштів на коррахунках банків 6 січня скоротився на 12%
15:47, 10 січня 2011Фінанси
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Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України (НБУ) 6 січня 2011 року скоротився на 12%, або на 2,635 млрд. грн., і на початок дня 10 січня 2011 року становив 18,960 млрд. грн.
Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.
Згідно з наданою інформацією, порівняно з початком поточного місяця обсяг коштів на коррахунках збільшився на 13%, або на 2,235 млрд. грн.
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