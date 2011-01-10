НБУ визначив граничні межі розміру активів для окремих груп банків

Національний банк України визначив граничні межі розміру активів для окремих груп банків на 2011 рік.

Це закріплено рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ № 868 від 30 грудня 2011 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До першої групи банків входять 17 банків, у яких активи більше 14 млрд. грн. (у 2010 році граничний розмір активів для цієї групи був визначений на рівні 13 млрд. грн.). Таким чином, до групи найбільших банків України за обсягом активів входять «ПриватБанк», «Укрексімбанк», «Ощадбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «Промінвестбанк», «Альфа-Банк», «OTP Bank», «Надра Банк», банк «Фінанси та Кредит», «Перший український міжнародний банк» (ПУМб), «Брокбізнесбанк», банк «Форум», «Укргазбанк» і «Кредитпромбанк».

Друга група банків із активами більше 4,5 млрд. грн. (у 2010 році – більше 4 млрд. грн.) включає 22 банки.

До третьої та четвертої групи включено 21 і 115 банків із розмірів активів більше і менше 2 млрд. грн. (у 2010 році – 1,5 млрд. грн.) відповідно.