Кількість банкрутств у Польщі у 2010 році скоротилася на 5%

У Польщі кількість збанкрутілих торік фірм порівняно з кризовим 2009 роком скоротилася на 5,2% - до 655 компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними дослідження компанії Coface, число банкрутств, що різко збільшилося через світову фінансову кризу, що виникла наприкінці 2008 року, почало скорочуватися з другої половини 2010 року.

"Минулий рік характеризувався поступовим поліпшенням платіжної дисципліни. Статистика свідчить про те, що кількість банкрутств перестала збільшуватися, але водночас це не означає, що проблеми підприємців, зокрема у ряді галузей, зникли", - зазначають аналітики компанії.

За їх даними, торік у складній ситуації залишалися підприємства будівельного комплексу, кількість банкрутств яких зросла на 20% - до майже 100 фірм.

Експерти зазначили, що у 2010 році банкрутували переважно малі і середні підприємства, тоді як у 2009 році банкротували головним чином великі компанії.

За оцінками Coface, минулого року збанкрутіло на 60% більше фірм, ніж у 2008 році.

У той же час аналітики компанії не прогнозують зростання банкрутств у Польщі в 2011 році.

"У післякризовому 2010 році більшість підприємств показувала кращі фінансові результати, завдяки чому входять у новий рік з позитивним балансом і, головним чином, без великих зобов`язань", - зазначає Coface.