Київ залучатиме кредити лише на самоокупні проекти – КДМА

Влада Києва запевняє, що в подальшому при залученні кредитів місто керуватиметься двома правилами - по-перше, гроші мають залучатись лише під самоокупні проекти, які не будуть тягарем для міського бюджету, а по-друге – місто залучатиме кредити лише у випадку, якщо не знайшлося інвестора.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

За його словами, КМДА активно проводить роботу зі зменшення міського боргу. Для цього ведуться переговори з банками щодо дострокового погашення кредитів та перегляду умов кредитування. Так, у 2010 році міській владі вже вдалося знизити ставку за кредитом на будівництво метро (100 млн. грн.) із 39% до 19%, а також була рефінансована позика на закупівлю комунальної техніки (50 млн. грн.).

Як зазначив Р.КРАМАРЕНКО, бюджетні витрати повинні базуватися на конкретних планах з реконструкції інфраструктурних об`єктів. Ці витрати в кінцевому результаті повинні дати економію, наприклад, зі споживання енергоресурсів. Кожна інвестована гривня повинна показати результат від її вкладення, підкреслив чиновник.

«Раніше за гроші Світового банку були закуплені 40 км труб, які зараз лежать на складах ВАТ «АК «Київенерго». Профінансували тільки закупівлю, а не перекладання трубопроводів. Ефекту не досягнуто, але відсотки за кредитом сплачуються», - пояснив він.

«Якщо кредит береться для обслуговування попереднього боргу, то, звичайно, це не вирішує проблеми. Попередня практика накопичування боргів, що використовуються на «проїдання», вже призвела до проблем, які місто має сьогодні», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

За його словами, якщо можливо прорахувати, що позичені кошти на оновлення рухомого складу дозволять у майбутньому удвічі більше зекономити на його ремонті, то такий кредит є вигідним. Оновлення інженерних мереж також можливо фінансувати за рахунок позикових коштів. “Мережі зараз є настільки застарілими, що для міста не під силу профінансувати їхню заміну, адже це мільярди гривень. Але завдяки кредиту на вигідних умовах, який буде витрачено на модернізацію, можливо значно зменшити втрати енергії на шляху до споживача”, - сказав він.

«Навіть якщо обслуговування кредиту буде закладене в тариф, він не підвищиться, а можливо, навіть зменшиться завдяки енергозбереженню», - пояснив Р.КРАМАРЕНКО.

Він нагадав, що зараз КМДА завершує оформлення кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на надання 115 млн. євро. З цих коштів 60 млн. євро будуть витрачені на придбання рухомого складу КП "Київпастранс", 40 млн. євро – на оновлення рухомого складу Київського метрополітену, а ще 15 млн. євро підуть на систему контролю дорожнього руху (автоматична система управління світлофорами, яка дозволить протягом року розвантажити основні перехрестя і магістралі Києва на 20%). Кредит буде надано на 10 років під 6% річних в євро, з відстрочкою виплати тіла кредиту і відсотків на 2 роки.

«Не треба боятись кредитів. Уся світова економіка розвивається завдяки кредитуванню. Головне – розумно розпоряджатись цими коштами», - зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, в грудні минулого року Р.КРАМАРЕНКО заявляв, що кредит в розмірі 115 млн. євро залучається двома траншами, і перший з них очікується у лютому 2011 року.