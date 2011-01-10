Експерти очікують збереження інфляційних ризиків

Незважаючи на те, що за підсумками 2010 року інфляція в Україні не перевищила 10%, даний факт не знизить інфляційні ризики в короткостроковій перспективі.

Про це йдеться в щоденному огляді фінансових ринків, підготовленому аналітиками, експерти «ІНГ Банк Україна».

В огляді зазначають, що, на відміну від жовтня-грудня, коли офіційний індекс споживчих цін був значно нижчий за очікування ринку, офіційний показник інфляції за підсумками грудня (0,8%) практично відповідав як очікуванням учасників ринку (1%), так і прогнозам експертів банку (0,9%). Уряд зумів утримати річну інфляцію в межах однозначних чисел (9,1% в річному вимірюванні) відповідно до своїх обіцянок, що дозволило понизити темпи інфляції в 2010 році в порівнянні з 2009 роком (12,3%).

«Крім впливу відкладеної інфляції, ми очікуємо прискорення темпів інфляції в 2011 році (до 11,3% в річному вираженні) на фоні нижчого врожаю зернових, зростанні внутрішнього попиту, а також подальшого підвищення тарифів на комунальні послуги до економічно обґрунтованого рівня. Зокрема, ми очікуємо зростання тарифів на опалювання і гаряче водопостачання в першому кварталі 2011 року, тоді як в квітні 2011 року буде чергове підвищення цін на газ для населення на 50%», – йдеться в огляді.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в грудні 2010 року в порівнянні з листопадом 2010 року склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

Показник інфляції в січні-листопаді 2010 року в порівнянні з січнем-листопадом 2009 року – 9,4%.

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в грудні 2010 року проти листопада 2010 року склала 0,6%, за січень-грудень 2010 року – 7,9% (з початку 2010 року).