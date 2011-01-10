Кількість трансакцій банків-клієнтів UPC в 2010 році зросла на 9%

Кількість трансакцій банків-клієнтів Українського процесінгового центру (UPC) в 2010 році збільшилася на 9%, в порівнянні з 2009 роком, – до 441,3 млн.

Про це йдеться в повідомленні UPC, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, для роздрібного банківського бізнесу 2010 рік став роком відновлення і зростання. Оберти і кількість трансакцій в банкоматних і POS-термінальних мережах банків росли, збільшувалася кількість інтернет-магазинів, що приймають карти, банки випускали нові карткові продукти і впроваджували зручні сервіси для клієнтів в банкоматах. До осені закінчилося падіння кількості платіжних карт, що почалося в 2008 році, а активність клієнтів зросла на 30-50% за різними показниками, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За інформацією Українського процесінгового центру, в грудні 2010 року утримувачі карт банків-клієнтів UPC зробили 44,6 млн. трансакцій, що на 19% більше, ніж в грудні 2009 року, це є новим рекордом UPC за всі роки існування компанії. Кількість банкоматів в банках-клієнтах UPC збільшилася в середньому на 8% за рік. На сьогоднішній день до UPC підключено більше 7 900 банкоматів.

У повідомленні зазначають, що в грудні 2009 року утримувачі платіжних карт банків-клієнтів UPC здійснювали в середньому 3,4 трансакції в місяць на одну карту, а в грудні 2010 року на кожну карту доводилося в середньому 5,1 трансакції, тобто активність утримувачів платіжних карт в Україні за рік зросла приблизно на 50%.

«І хоча кількість активних платіжних карт у банків-клієнтів UPC зменшилася на 19%, це не призвело до падіння кількості трансакцій за рахунок збільшення частки активних карт в портфелі емісії банків. Кількість POS-терміналів банків-клієнтів UPC в 2010 році збільшилася на 16%, що свідчить про появу все нових точок оплати покупок і видачі готівки за картами по всій країні. На сьогодні до UPC підключено 44 144 POS-термінали», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляють, що в минулому році, прагнучи розширити свої банкоматні мережі і підвищити їх завантаження, шість банків приєдналися до об`єднаної банкоматної мережі «АТМоСфера»: «БГ-Банк», «СЕБ-Банк», «Піреус Банк», «Укрінбанк», «Правекс-Банк» і «Брокбізнесбанк». На сьогоднішній день в мережі налічується 25 українських банків і 3 807 банкоматів.

У 2010 році 390 нових інтернет-магазинів встановили на своїх сайтах можливість оплати покупок за допомогою системи ECommerce Connect, розробленої в UPC. Сьогодні до UPC підключено вже 1 573 магазини, що на 33% більше, ніж минулого року. У 2010 році утримувачі карт зробили в цих магазинах 4,8 млн. операцій, що на 57% більше, ніж в 2009 році. Середня сума покупки складає приблизно 1500 грн., що в середньому на 400 грн. більше, ніж в 2009 році.

За прогнозами UPC, 2011 рік повинен стати для банків, емітентів і еквайєрів платіжних карт роком зростання. «Роздрібний банківський бізнес в 2011 році відновлюватиметься, боротьба за клієнтів продовжиться, а в центрі уваги банкірів знов будуть кредитні карти, – відзначив голова правління UPC Антон РОМАНЧУК. – спостерігатиметься збільшення грошових оборотів в банкоматних мережах, а активність утримувачів карт протягом найближчих 2-3 років зросте до шести-семи трансакцій в місяць по кожній дебетній і трьох-чотирьох трансакцій в місяць по кожній кредитній карті».

Довідка УНІАН. Український процесінговий центр – незалежний процесінговий центр, який працює в Україні з 1997 року. UPC надає банкам послуги з процесування платіжних карт, підтримки банкоматів, POS-терміналів і кіосків самообслуговування, програмного забезпечення для карткового бізнесу, а також аутсорсінгу банкоматів.