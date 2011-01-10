У Податковому кодексі уточнено параметри проведення фактичних перевірок

У Податковому кодексі, що набув чинності з 1 січня 2011 року, уточнено параметри проведення фактичних перевірок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

Зокрема, до 2011 року здійснювався аналогічний фактичним перевіркам контроль за проведенням готівкових розрахунків, наявністю торгових патентів і ліцензій, який був регламентований декількома нормативними документами.

У Податковому кодексі перевірки, зокрема з питань дотримання порядку здійснення розрахункових і касових операцій, отримали назву „фактичні перевірки”, зазначили в ДПСУ.

Фактичною є перевірка за місцем фактичного здійснення діяльності платником податків. Вона проводиться без попередження платника податків на підставі рішення керівника органу податкової служби, оформленого наказом, копія якого вручається платнику податків і за наявності хоча б однієї з таких вимог: за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій, свідоцтв про державну реєстрацію, інших документів, контроль за наявністю яких покладено на органи ДПС і виникає необхідність перевірки цих фактів; отримання від державних або місцевих органів інформації, яка свідчить про можливі порушення платником податків законодавства; письмового звернення покупця (споживача) про порушення платником податків порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування; неподання суб`єктом господарювання обов`язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книг і книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками; отримання інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів і цільового використання спирту платниками податків; виявлення за результатами попередньої перевірки порушень щодо дотримання порядку розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, патентів, свідоцтв, виробництва та обігу підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства про укладення трудового договору, оформлення трудових відносин із працівниками; отримання інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин і виплату роботодавцями зарплати без сплати податків до бюджету.

Перед початком фактичної перевірки ДПС може провести контрольну розрахункову операцію (контрольну закупку). При цьому товари, які було отримано під час такої закупки, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді.

Фактична перевірка проводиться двома і більше посадовими особами органів ДПС у присутності посадових осіб суб`єкта господарювання або його представника. Тривалість фактичних перевірок не повинна перевищувати 10 діб. Подовження строку такої перевірки здійснюється за рішенням керівника органу ДПС не більше як на 5 діб. Підставами для збільшення строку перевірки є: заява суб`єкта господарювання; змінний режим роботи або підсумований облік робочого часу суб`єкта господарювання.