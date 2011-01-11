Банк «Надра» заявляє, що «Каховка Пром-Агро» протягом двох років не обслуговувало наданий банком кредит

Банк «Надра» заявляє, що підприємство «Каховка Пром-Агро», яке звинувачує банк у спробі рейдерського захоплення його активів, протягом 2009-2010 рр.. не обслуговував наданий банком кредит і відмовилося підписати угоду про реструктуризацію боргу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

У 2006 р. «Надра Банк» відкрив для "Каховка Пром-Агро" кредитну лінію на суму 190 млн. грн. «Протягом 2009 - 2010 рр.. компанія не обслуговувала взятий у банку кредит, представники агрохолдингу відмовлялися йти на конструктивний діалог з банком з пошуку рішення, яке дозволило б йому дисципліновано виконувати зобов'язання за кредитним договором », - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за час дії тимчасової адміністрації «Надра Банк» виплатив усім категоріям клієнтів більше 6 млрд. грн. за депозитними і поточними рахунками.

«У серпні 2009 року, після того як банк остаточно переконався в небажанні позичальника виконувати свої зобов'язання за кредитним договором, подав позов до Господарського суду Київської області про виконання ТОВ" Каховка Пром-Агро "кредитних зобов'язань на суму 258,183 млн. грн. Згідно з рішенням Господарського суду Київської області, 22 грудня 2010 р. був накладений арешт на майно підприємства », - наголошується в повідомленні.

«Слід зазначити, що в рамках відкритого виконавчого виробництва ТОВ" Каховка Пром-Агро "апелює сумою заборгованості за станом на серпень 2009 р., не визнаючи кредитну заборгованість, що утворилася з серпня 2009 р. по грудень 2010 р. На сьогодні з урахуванням вищевикладених фактів заборгованість ТОВ "Каховка Пром-Агро" за кредитними зобов'язаннями перед "Надра Банком" складає 348 млн. грн. », - йдеться в коментарі банку.

Як повідомляв УНІАН, представники «Каховка Пром-Агро» заявляють про спробу рейдерського захоплення підприємства банком «Надра». Про це заявив партнер юридичної фірми «IMG Partners» Ігор Мельник. За його словами, в 2006 році банк виступив партнером зі співфінансування відкриття нового заводу з виробництва спеціальних комбікормів, надавши кредитну лінію підприємству на суму близько 190 млн. грн. У серпні 2009 року банк ініціював дострокове погашення кредитів.

У квітні 2010 року банк прийняв рішення про стягнення штрафних санкцій в розмірі 258 млн. грн., Загальна сума заборгованості з урахуванням штрафних санкцій становила понад 310 млн. грн.

Виконавче провадження було відкрито 30 листопада 2010 року. У підприємства залишався добровільний термін до 6 грудня. 3 грудня підприємство повідомило у виконавчу службу про готовність добровільно перерахувати кошти для погашення зобов'язань перед банком. «Нам надали кореспондентський рахунок в Нацбанку», - зазначив І. МЕЛЬНИК. Проте здійснити такий платіж неможливо технічно, підкреслив він.

Як зазначив молодший партнер юридичної фірми «IMG Partners» Микола Струць, кошти були повернуті банку через депозитний рахунок виконавчої служби.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Каховка Пром-Агро» засноване в 2006 році. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових і технічних культур, на виробництві нерафінованої олії.

За даними Системи розкриття інформації на фондовому ринку України, 100% акцій ЗАТ володіє компанія Dancroft Holdings Limited (м. Нікосія, Кіпр).

Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

10 лютого 2009 в банку «Надра» була введена тимчасова адміністрація.

10 лютого 2010 Нацбанк продовжив її дію ще на один рік - до 9 лютого 2011 року.