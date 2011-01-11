Україна та Польща взаємодіятимуть щодо виконання конвенцій про стягнення аліментів
Україна та Польща готуються провести низку консультацій на рівні експертів щодо підвищення ефективності виконання положень міжнародних конвенцій про стягнення аліментів за кордоном та про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, таких домовленостей було досягнуто під час двосторонньої зустрічі міністрів юстиції України та Польщі Олександра ЛАВРИНОВИЧА та Кшиштофа КВЯТКОВСЬКОГО, що відбулася в рамках візиту міністра юстиції України до Республіки Польща 10 -11 січня цього року.
Консультації планується провести в рамках реалізації підписаного у ході візиту Меморандуму про співробітництво між мін’юстами України та Польщі.
Зокрема, з метою більш ефективного виконання Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та Конвенції про стягнення аліментів за кордоном 1956 року планується організація фахових зустрічей спеціалістів з питань взаємного визнання й виконання рішень у цивільних та кримінальних справах. Передбачається проведення навчальних візитів, стажування та інші форми співробітництва з метою відповідної підготовки кадрів органів та установ судової системи.
У перспективі планується також розширення контактів з метою більш ефективного виконання й інших міжнародних договорів, що застосовуються у відносинах між двома країнами та виконання яких забезпечуються міністерствами юстиції сторін. На сьогодні у відносинах між Україною та Республікою Польща діє 13 двосторонніх та багатосторонніх договорів про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
Як відомо, Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей під терміном «викрадення» передбачає незаконне переміщення або утримування дитини, якщо при цьому порушуються права піклування про дитину відповідно до законодавства держави, у якій дитина постійно мешкала до переміщення або утримування.
Метою Конвенції про стягнення аліментів за кордоном є спрощення стягнення аліментів, на які особа (позивач), що перебуває на території однієї з Договірних Сторін, заявляє своє право, з іншої особи (відповідач), яка підпадає під юрисдикцію іншої Договірної Сторони.