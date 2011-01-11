Міліція заявляє про затримання групи озброєних осіб – членів ВО “Тризуб”

Міліція заявляє, що на Івано-Франківщині затримано групу озброєних осіб, які є членами Всеукраїнського об’єднання «Тризуб» ім. С.Бандери.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області, до обласної міліції надійшла інформація про те, що на територію Прикарпаття прибула група осіб, які планують проведення незаконної акції, що може мати широкий суспільний резонанс.

«З метою упередження вчинення будь-яких протиправних дій в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів та слідчих дій було затримано 9 членів групи - жителів різних регіонів України, - йдеться у повідомленні міліції. - В ході дослідчої перевірки виявилося, що більшість затриманих осіб є членами Всеукраїнського об’єднання «Тризуб» ім. С.Бандери».

У міліції стверджують, що під час їх затримання було виявлено та вилучено автомат АКМСУ без номера та 124 патрони до нього, 3 пістолети різних марок з набоями, саморобні ножі, 9 радіостанцій різних марок, дві гранати без запалів, дві пневматичні гвинтівки з оптичними прицілами, помпову рушницю, споряджену набоями.

За цими фактами порушені кримінальні справи за ознаками злочинів, передбачених ч.1 статті 263 Кримінального кодексу України, «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Вказані особи перевіряються на причетність до вчинення інших злочинів на території України.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч у Запоріжжі підірвали пам’ятник Йосипу Сталіну, встановлений на території Запорізького обкому КПУ. Вибухом також вибило шибки в будівлі обкому і була трохи пошкоджена сама будівля.

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України - терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб.

10 січня у Центральному проводі Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С. Бандери повідомили, що у справі про підрив пам’ятника Сталіну заарештовано 15 осіб.

Як зазначив представник ВО "Тризуб", затримання і арешти членів організації, які почалися 8 січня, тривали протягом 9 січня і сьогоднішнього дня. За його інформацією, затримання членів організації відбувалося не тільки в західних областях України, а й у Харкові та Запоріжжі. При цьому, за його словами, до затриманих не допускають адвокатів, тому на даний момент важко встановити, де саме затримані перебувають.