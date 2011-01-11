Побоювання продовжують утримувати інвесторів від покупки євро - експерт

Євро трохи зріс з 4-місячних мінімумів проти долара США, але це зростання було достатньо стриманим, оскільки побоювання щодо суверенного боргу Єврозони продовжують утримувати інвесторів від здійснення покупок єдиної європейської валюти, відзначили УНІАН у FOREX CLUB в Україні

На думку аналітиків компанії, таким чином, навіть на тлі сприятливих економічних даних Єврозони, якщо такі, звичайно, будуть, позитивний вплив, швидше за все, виявиться обмеженим.

Як вважають аналітики, британський фунт, що зараз торгується з невеликим підвищенням проти долара, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні проти американської валюти, оскільки очікується погіршення ставлення світових інвесторів до ризику. Водночас, пара може одержувати підтримку від попиту на GBP/EUR, що зберігається.

У зв’язку з відсутністю важливої економічної статистики на поточному тижні інвестори з особливим інтересом стежитимуть за проведенням аукціонів з розміщення облігацій Португалії, Іспанії та Італії.

Що ж до технічних рівнів, то основні валютні пари, швидше за все, продовжать торгуватися в тих же діапазонах, що й останні декілька днів минулого тижня, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.

Аналітики відзначили, що з початком нового торгового тижня курс євро продовжив втрачати позиції щодо долара США. Зокрема, після відкриття з «гепом» вниз курс євро/долара вже під час азіатської торгової сесії досяг нового 4-місячного мінімуму - 1.2871.

Як підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні, недозволені боргові проблеми низки країн Єврозони як і раніше продовжують висіти над європейською валютою. Хоча цього разу увага учасників ринку більше була зосереджена на Португалії: на ринку з`явилася інформація про те, що Німеччина і Франція закликають владу цієї країни взяти приклад з Ірландії і прийняти фінансову допомогу з боку Євросоюзу та Міжнародного валютного фонду.

Нагадаємо, тиск на євро трохи зменшився після заяви однієї із заступників голови Народного банку Китаю в Гуанчжоу про те, що Китай має намір диверсифікувати свої валютні резерви і збільшити частку валют, відмінних від долара США. Деяку підтримку курсу євро також подало зниження ринкових процентних ставок за борговими зобов`язаннями Португалії та Греції, що відбулося на тлі спекуляцій про те, що ЄЦБ приступив до активних покупок цих паперів. На цьому фоні єдина європейська валюта зміцнилася вище 1,29 долара США, а також знову трохи зросла проти швейцарського франка.