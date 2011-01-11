Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9615/7,9705 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9615/7,9705 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися – 0,2598/0,2602 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,2965/10,3105 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,2940/1,2942 дол./євро (понеділок, 10 січня, - 1,2897/1,2899 дол./євро).

У понеділок, 10 січня, Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9590/7,9690.