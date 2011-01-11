“Фронт Змін” надасть безплатну юрдопомогу переслідуваним учасникам “податкового Майдану”

Партія «Фронт Змін» обіцяє надати безплатну юридичну допомогу всім переслідуваним учасникам акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

У повідомленні йдеться, що «Фронт Змін» не залишатиметься осторонь беззаконних дій представників державної влади, спрямованих проти соціально свідомих громадян України. «Фронт Змін» гарантує, що надаватиме безкоштовну юридичну допомогу всім без винятку учасникам маніфестацій, спрямованих проти прийняття нового Податкового кодексу, стосовно яких будуть (або вже були) незаконно порушені кримінальні справи», – йдеться у повідомленні.

Партія «Фронт Змін» наголошує, що до моменту залучення кваліфікованих юристів до участі у зазначених кримінальних справах особи, які викликаються слідчими органами до міліції або прокуратури з метою з’ясування їх причетності до «антиподаткових» мітингів, мають право вимагати надання їм письмового запиту про надання інформації, а також належним чином оформленої повістки до відповідного органу.

Також у партії наголошують, що згідно зі ст. 63 Конституції України, підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз`яснено його права та надано можливість із моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника (ст. 29 Конституції України).

Крім того, згідно зі ст. 63 Конституції України, особа не несе відповідальності за відмову надавати покази або пояснення щодо себе, членів сім`ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом. Отже, зазначає прес-служба, особа має право відмовитися від надання будь-яких пояснень до моменту появи адвоката. Крім того, незалежно від участі захисника, особа має право не надавати жодних пояснень стосовно себе та близьких родичів.

“Особи, участю яких в мирних акціях протесту проти Податкового кодексу зацікавилися правоохоронні органи, можуть звертатися за телефоном (044) 220-07-73 (на рецепції попросити переключити на юридичний департамент), або писати на електронну адресу regions@frontzmin.org”, – йдеться у повідомленні.