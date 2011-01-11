Податкова затвердила інструкцію про порядок нарахування і погашення пені

Державна податкова служба України (ДПСУ) затвердила інструкцію про порядок нарахування і погашення пені за платежами, які контролюються ДПСУ.

Відповідний наказ від 17 грудня 2010 року №953 (реєстрація в Міністерстві юстиції від 27 грудня 2010 року №1350/18645) розміщений на офіційному сайті ДПС.

Крім того, даним наказом визнається таким, що втратив силу наказ Державної податкової адміністрації від 11 червня 2003 року №290 "Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і погашення пені за платежами, які контролюються органами державної податкової служби".

Наказ набуває чинності з дня офіційної публікації.