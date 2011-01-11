Обсяг продажу валюти на міжбанку 10 січня становив 375 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 10 січня п.р. становив 375,3 млн. дол. (у еквіваленті), що на 44,7 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 145,3 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9580/7,9710 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 7,9670/7,9725 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9640/7,9730 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився на ТОМ’і котируваннями 0,2607/0,2612 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2610/0,2612 грн./рубль. На час закриття ціни не змінилися.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні – 1,2865/1,2935 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2575/10,2770 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,2800/10,2930 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні відкотилися до рівня 10,2625/10,2800 грн./євро.