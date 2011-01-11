НБУ визначив форми своєї участі на міжбанку в I кварталі

Національний банк України (НБУ) своєю постановою від 31 грудня 2010 року №594 визначив, в яких формах він здійснюватиме участь на міжбанківському валютному ринку в I кварталі 2011 року.

Про це йдеться в листі Нацбанку №13-420/92 від 10 січня 2011 року, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Постановою передбачено здійснення Нацбанком валютних інтервенцій за єдиним курсом, а також у формі валютних аукціонів для згладжування значних коливань обмінного курсу гривні «відповідно до ситуації на валютному ринку України».

У документі також йдеться про можливість проведення інтервенцій згідно з окремим рішенням правління НБУ у разі виникнення термінової необхідності загальнодержавного значення.

Як повідомлялося, негативне сальдо інтервенції НБУ на валютному ринку України в листопаді 2010 року склало 382,8 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).