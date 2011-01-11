Міжбанк закрився на рівні 7,9660/7,9750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9615/7,9705 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9630/7,9695 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися – 7,9660/7,9750 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2598/0,2602 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 0,2600/0,2602 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися до 0,2602/0,2604 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і становив 30,6441 рубля за долар (+0,1151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні - 1,2915/1,2990 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2965/10,3105 грн./євро, на 12:00 ціни знизилися – 10,2955/10,3100 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору – 10,3265/10,3440 грн./євро.