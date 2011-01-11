ЄБА позитивно оцінює зміну бізнес-клімату в Україні - Фюле

Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association (EBA)) позитивно оцінює зміну бізнес-клімату в Україні.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО, про це заявив єврокомісар з питань розширення та європейської політики добросусідства Штефан ФЮЛЄ сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Ш. ФЮЛЄ повідомив, що він зустрічався з членами Європейської Бізнес Асоціації в Україні, і вони в цілому позитивно оцінили зміни бізнес-клімату, які відбулися в Україні за останній час», - сказав В. ЛУК`ЯНЕНКО.

За його словами, також Ш.ФЮЛЄ підкреслив, що представники Європейської Бізнес Асоціації високо цінують те, що прем`єр-міністр України особисто зустрічається з представниками ділових кіл, і розраховують на продовження такого ж продуктивного діалогу з владою.

Довідка УНІАН. Європейська Бізнес Асоціація - неприбуткова організація, що об`єднує понад 750 іноземних та вітчизняних компаній, що працюють в Україні. Європейська Бізнес Асоціація була створена в 1999 році з ініціативи Європейської комісії.