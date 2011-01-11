ВР ухвалила закон щодо об’єктів права спільної власності подружжя
16:46, 11 січня 2011Фінанси
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Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон України "Про внесення зміни до статті 61 Сімейного кодексу України" щодо об’єктів права спільної власності подружжя.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону проголосували 274 народних депутатів з 418 зареєстрованих в сесійній залі.
Законом встановлено, що об’єктом права спільної сумісної власності подружжя є житло, набуте одним із подружжя під час шлюбу внаслідок приватизації державного житлового фонду, та земельна ділянка, набута внаслідок безоплатної передачі її одному з подружжя із земель державної або комунальної власності, у тому числі приватизації. Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.
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