Сукупний статутний капітал українських банків у грудні збільшився на 3%

Сукупний статутний капітал українських банків у грудні 2010 року збільшився на 3% порівняно з 2009 роком і становив 145,809 млрд. грн.

Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, власний капітал банків минулого місяця збільшився на 3,6%, або 4,9 млрд. грн. – до 141,7 млрд. грн. і на 1 січня 2011 року становив 15% банківських пасивів.

Активи банків за цей період зросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн. Загальні активи скоротилися на 0,3% – до 1,09 трлн. грн., із яких 69,3% – кредитні операції, 7,2% – вкладення в цінні папери.

Зобов`язання банків скоротилися на 0,5% – до 803,8 млрд. грн. У структурі зобов`язань банків 33,7%, або 270,7 млрд. грн., становили кошти фізичних осіб; 21,5%, або 172,8 млрд. грн. – термінові вклади (депозити) інших банків і кредити від інших банків, 17,9%, або 144 млрд. грн. – кошти суб`єктів господарювання.

Станом на 1 січня 2011 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стані ліквідації перебувають 18 банків.

Як повідомляв УНІАН, рішенням Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 22 грудня 2010 року №856 товариство з обмеженою відповідальністю «Київський універсальний банк» виключене з Державного реєстру банків у зв`язку із завершенням ліквідаційної процедури банку.