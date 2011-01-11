Негативне сальдо інтервенцій НБУ на міжбанку в грудні склало 613,1 млрд. дол.

Негативне сальдо інтервенцій Національного банку України на валютному міжбанку в грудні 2010 року становило 613,1 млрд. дол. США.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Згідно з інформацією регулятора, за цей період НБУ купив 23,2 млн. дол. США, продав – 1 млрд. 163,8 млн. дол. Нацбанк також купив у резерви 225,9 млн. євро, 48,5 млн. фунтів стерлінгів, 70 млн. швейцарських франків, 80 млн. австралійських доларів.

Обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) становив 25 млрд. 380,1 млн. дол. США.

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземних валют за гривню в доларовому еквіваленті) становив 5 млрд. 154,5 млн. дол. США. Зокрема, банки купили у населення 1 млрд. 616,6 млн. дол. США, продали – 3 млрд. 537,9 млн. дол. США.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні резерви України в грудні 2010 року зросли на 3%, або 1 млрд. 036,87 млн. дол. США – до 34,576 млрд. дол.

За січень-грудень 2010 року міжнародні резерви Нацбанку зросли на 30,45%, або 8,071 млрд. дол. США.

За даними Нацбанку, реальний ефективний обмінний курс (РЕОК) гривні в листопаді 2010 року зріс на 1% порівняно з жовтнем. В основному це було викликано зміною динаміки номінального ефективного обмінного курсу гривні, який підвищився на 0,9% внаслідок зміцнення гривні до євро. Щодо грудня 2009 року РЕОК гривні підвищився на 6,8%. При цьому внесок курсової складової у зміну РЕОК гривні був на рівні 3,2%, а цінової - 3,6%.