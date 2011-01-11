Дефіцит бюджету Польщі в 2010 році виявився на 1 млрд. доларів меншим від запланованого

Дефіцит державного бюджету Польщі за підсумками 2010 року становив близько 45 млрд. злотих (приблизно 15 млрд. дол.), що на 3,3 млрд. злотих (1 млрд. дол.) менше ніж було закладено в бюджеті 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив міністр фінансів Яцек РОСТОВСЬКИЙ.

Міністр відзначив, що уряд оцінює минулорічний дефіцит бюджету в 7,9% ВВП (у 2009 році дефіцит становив 23,8 млрд. злотих, або 7,1% ВВП - УНІАН).

Я.РОСТОВСЬКИЙ сказав, що влада розраховує скоротити дефіцит бюджету цього року майже на третину, а в 2012 році - на 50%, добившись дефіциту на рівні 3% ВВП.

Як повідомляв УНІАН, Польща минулого кризового року стала єдиною з 27 країн Євросоюзу, яка продемонструвала економічне зростання, що дало змогу їй вперше ввійти до шістки найбільших європейських економік.