Євро виживе? Незважаючи на поминальний прогноз...

Напередодні Нового року ЗМІ, особливо російськимі, вкотре мусували інформацію про можливий розвал єврозони – відмову від єдиної європейської валюти низки країн ЄС. І хоча ця тема не нова, не можна сказати, що новини залишилися непоміченими.

Не відмовилися, але загальмували

2010-ий у цілому був одним з найважчих кризових періодів для євро. Біля боргової ями вишикувалися Греція, Ірландія, Португалія, Іспанія, Італія і навіть Бельгія. Причому з приходом кризи всі думали, що проблеми Європи несерйозні, але зараз побоювання за її долю змусили ґрунтовно замислитися. При цьому ряд європейських дослідницьких інститутів оприлюднили прогноз ймовірності розпаду єврозони – її оцінили в 20-30%. Додала жару публікація результатів опитування жителів Німеччини, проведеного Кельнським аналітичним центром YouGov-Institut.

Так, 49% респондентів виступають за повернення до німецької марки. Протилежної думки дотримуються 41% опитаних. 51% не задоволені євро як валютою, а 77% вважають, що перехід на євро знизив їхній добробут. Лише 17% респондентів заявили, що отримали вигоду від введення євровалюти. При цьому напередодні 2011-го Словаччина натякнула, що може вийти із зони євро і перейти на крону, якщо боргова криза продовжить поширюватися Європою. Іншими словами, Братислава не бажає розраховуватися за борги інших держав ЄС. Згадується і заява Великобританії. Вона офіційно відмовилася від приєднання до євро до 2015 року і скасувала відділ Мінфіну, який займався цими питаннями. При цьому «англійська тягомотина» триває з 2003 року – тоді питання було перенесене на період після 2010-го.

І ще про одне члені ЄС - Польщі. Ще в середині 2010-го в раді керуючих Європейського центрального банку (ЄЦБ) заявили, що Польща поки що не готова до переходу на євро. Зокрема, член ради Гертруда Тумпель-Гугерель зазначила, що Польщі потрібен надійний план бюджетної консолідації, щоб виконати Маастрихтські критерії і вступити в єврозону. Так що, «освоєння» євровалюти переноситься цією країною теж до 2015 року.

А згідно з опитуванням, проведеним Ipsos на замовлення Міністерства фінансів Польщі, противників введення єдиної європейської валюти в Польщі майже на 10% більше, ніж прихильників заміни злотого. При цьому їх кількість, порівняно з попереднім опитуванням, зросла з 43% до 47%, а кількість прихильників зменшилася на 5% - до 38%. Більше того, майже 80% поляків побоюються, що введення євро призведе до зростання цін в країні.

Запровадження єдиної європейської валюти в Польщі є одним із зобов`язань, яке уряд країни взяв на себе при вступі до Євросоюзу в 2004 році. Між тим, підписаний договір не передбачає чітких тимчасових рамок, коли країна повинна це зробити.

Але, незважаючи на всі перипетії, в перший день 2011 року з ЄС було отримано позитивний меседж - Естонія перейшла на євро. Хіба цей факт не вселяє оптимізм...

Основною причиною гальмування переходу низки країн на євро є значний бюджетний дефіцит. Наприклад, у Польщі він перевищував до кінця 2010-го 7% (в Україні, за словами прем`єр-міністра Миколи Азарова, він з 15% в 2009 році скоротився до 5% у 2010-му), а згідно з Маастрихтськими критеріями, бюджетна «недостача» не повинна перевищувати 3% ВВП. Проте в даний час більше половини країн єврозони, у тому числі, Франція, Греція, Іспанія, Португалія, порушують цю вимогу (згідно з прогнозом, середньозважений бюджетний дефіцит країн єврозони за підсумками 2010 року складе 6,5% ВВП, у Німеччині - і 3,7%, в Америці - 9,1% ВВП, а у Великобританії - 13,5%).

*** Євро (знак валюти - €, код банку: EUR) - офіційна валюта в 17 країнах «єврозони» (Австрії, Бельгії, Німеччині, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Кіпрі, Люксембурзі, Мальті, Нідерландах, Португалії, Словаччині, Словенії, Фінляндії, Франції, Естонії). Також валюта використовується ще в 9 державах, 7 з яких - європейські. Таким чином, євро - єдина валюта для більш ніж 320 мільйонів європейців. У грудні 2006 року в готівковому обігу було 610 млрд євро, що зробило цю валюту носієм найвищої сумарної вартості готівки, циркулюючої в усьому світі, випереджаючи за цим показником долар США. Євро було представлене світовим фінансовим ринкам у якості розрахункової валюти в 1999 році, а 1 січня 2002 року були введені в готівковий обіг банкноти і монети. Євро замінив європейську валютну одиницю (ЕКЮ), яка використовувалася в європейській валютній системі з 1979 по 1998 рік у співвідношенні 1:1. Євро управляється і адмініструється Європейським центральним банком (ЄЦБ), що знаходяться у Франкфурті, і Європейською системою центральних банків (ЄСЦБ), яка складається з центральних банків країн-членів єврозони. Всі члени Європейського союзу мають право увійти до єврозони, якщо вони відповідають певним вимогам до кредитно-грошової політики, а для всіх нових членів Європейського союзу зобов`язання рано чи пізно перейти на євро є неодмінною умовою вступу до союзу.

План порятунку - посилити, покарати, змусити...

Але не варто забувати про наступне. Саме за час кризи Європа схвалила безпрецедентні заходи з протидії бюджетній кризі. Одним з головних прихильників посилення правил «спільного проживання» виступила саме Німеччина – країна, яку намагаються виставити «руйнівником» Євросоюзу. Вона запропонувала позбавляти права голосу в Раді ЄС ті держави, які виходять за зазначені в Пакті стабільності рамки. Схвалений документ відображає оптимальні норми державних бюджетів. Домовившись про способи порятунку євро, міністри фінансів країн ЄС продемонстрували, що дотримуються єдиної політичною позиції.

До речі, Німеччина готова запровадити механізми економії, незважаючи на те, що зазначені в пакті заходи будуть означати, в першу чергу, різке скорочення витрат на соціальні потреби. А чим це загрожує, засвідчили масові страйки, в яких останні місяці 2010 року потопала Європа.

І нехай дії влади непопулярні, але вони допоможуть досягти головного - зберегти єврозону. Тому план порятунку підтримали всі європейські держави. Ідея полягає в тому, що якщо країна єврозони переступила допустимий максимум заборгованості, вона автоматично має нести покарання.

Між тим, Франція вимагає політичного простору для контролю держбюджетів. Критика пролунала також з боку Іспанії та Італії.

У свою чергу, Німеччина не зупинилася у виношуванні ініціатив. Країна-основний донор Євросоюзу пропонує створити європейський монетарний фонд. Цей новий «незалежний» інститут повинен доповнити Європейський центробанк, він в принципі буде дуже схожий з Міжнародним валютним фондом, від допомоги якого часто ЄС відмовляється. З пропозицією Німеччини вже погодилися Нідерланди, Фінляндія та Ірландія.

Щоправда, позиція Франції значно відрізняється від позиції Німеччини. Перша пропонує створити своєрідний «економічний уряд» країн-членів зони євро, наділений правом блокувати будь-яке рішення національних урядів, яке могло б мати негативний вплив на інші країни зони євро.

Остаточне рішення планується ухвалити на засіданні міністрів фінансів країн-членів ЄС у середині січня поточного року.

Кому вигідна смерть євро ... А нам?

Швидше за все, нинішня криза в результаті сприятиме зміцненню валютного союзу, а не його розвалу. І підсумки 2010-го націлюють на оптимізм - курс в 1,31 дол./євро, який витримала європейська валюта, можна назвати не те що непоганим, а навіть гідним. Тому хочеться відзначити, що ті, хто поспішає поховати євро, що недавно намагалися зробити і з доларом, глибоко помиляються. Європейські політики й економісти - професіонали найвищого класу, судячи з їх старань для благополуччя єврозони, тому не будемо сіяти паніку, для неї прецедентів немає.

Як зазначає кандидат економічних наук Олександр Охріменко, про крах євро заговорили вже у перші дні його появи. В умовах кризи конкуренція долара і євровалюти реформувалася у війну. «Можна скільки завгодно «відриватися» на євро, але факт залишається фактом - ні німецька марка, ні французький франк не були здатні конкурувати з доларом. Для країн, які прагнуть інтегруватися в єврозону або ЄС, євро - «парадні двері» для входження в європейську економіку. При цьому не варто забувати, що проблеми і Греції, та Португалії, та Ірландії - тимчасові, а ось запаморочливе зростання їх економік після входження в зону євро - історія на віки», - зазначає О.Охріменко.

За його словами, «зацікавлені в життєстійкості євро і нафтовидобувні країни Азії, як і Венесуела. Для них важливо якомога більше зовнішньої торгівлі перевести на недоларових схеми, і в цьому випадку альтернативи євровалюті немає ».

Що стосується тих, хто посилено копає євро могилу, то, за словами О.Охріменко, це, в першу чергу, США. Якщо дійсно частка долара в золотовалютних резервах інших країн буде скорочуватися, то для Вашингтона виникне проблема «надлишку зеленого». Ні для кого не секрет, що загальна маса долара, що перебуває в обігу, розрахована на світову економіку, для самих США її забагато.

«Латиноамериканські країни, за винятком окремих, настільки пов`язані зі США, що всі «програші» долара автоматично впливають на їх економіку. А ось економіки африканських країн в основному живуть за рахунок доларових дотацій і преференцій. Втратити їх просто бояться.

І ще один суперпротивник - Росія і країни СНД. Економіка більшості цих держав надмірно доларизована. Перехід на євро вимагає і грошових витрат, і часу, тому чим довше світовою валютою буде долар, тим спокійніше буде в країнах СНД», - підкреслив експерт.

Аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар`ян Заблоцький також вважає мало ймовірним розвал єврозони. «Втрати банків і економік країн Європи від гіпотетичного скасування євро значно перевищують всі витрати, пов`язані з порятунком окремих країн. Країни єврозони і Європейський центробанк будуть до останнього підтримуватися кредитами Середземномор`я. У найгіршому випадку ми можемо говорити про значну емісії євро, що, безумовно, послабить курс євровалюти», - вважає експерт.

Що стосується України, то, за словами М.Заблоцького, «посилення кризи в Європі, в першу чергу, позначиться на зростанні імпорту, тому що він стане дешевшим для нашої доларизованої країни. Проте, значного негативного ефекту в цілому не буде. Україна залежна в цілому від країн, що розвиваються, де основною валютою розрахунків є долар США».

Отож, дорогі співвітчизники, можете спати спокійно на своїх матрацах, в яких через втрату довіри банкам продовжуєте зберігати від нападок кризи свої євро. Цій валюті якщо і доведеться «зіграти в ящик», то в дуже далекій перспективі. А на нападки деяких, особливо північних сусідів, не звертайте особливу увагу. Вони вже не перший рік зі шкіри вилазять, аби угробити долар чи додати жару у вогонь, що жевріє на території Європи. «Дерев`яний» рубль навіть намагалися запропонувати як резервну валюту. Але, на жаль (для них), безрезультатно. Перейматися варто хіба одним. Згідно з прогнозами експертів, нам доведеться пережити непростий рік. Проблем буде вище даху – і погашення частини держборгу, і нові податкові правила, і пенсійні новації, і земельні реформи, і зростання комунальних тарифів... годі й порахувати – чого тільки не придумає влада, щоб виправити фінансове становище... своє.

Нана Чорна (УНІАН)