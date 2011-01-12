Органи праці та соцзахисту не сплачуватимуть держмито при розгляді судових позовів
10:02, 12 січня 2011Фінанси
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів "Про державне мито" (щодо пільг по сплаті державного мита).
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 грудня 2010 року.
Законом встановлено, що від сплати державного мита звільняються органи праці та соціального захисту населення - позивачі та відповідачі - за позовами до суду щодо призначення і виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, виплат та доплат, установлених законодавством України.
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