Органи праці та соцзахисту не сплачуватимуть держмито при розгляді судових позовів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення зміни до статті 4 Декрету Кабінету Міністрів "Про державне мито" (щодо пільг по сплаті державного мита).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 21 грудня 2010 року.

Законом встановлено, що від сплати державного мита звільняються органи праці та соціального захисту населення - позивачі та відповідачі - за позовами до суду щодо призначення і виплати всіх видів державних соціальних допомог, компенсацій, виплат та доплат, установлених законодавством України.