Азаров: кошти Держказначейства у 24 млрд. грн. повністю задовольняють поточні потреби

Обсяг коштів Держказначейства станом на 1 січня цього року на рівні понад 24 млрд. грн. повністю задовольняє поточні потреби країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми стабілізували національну економіку й державні фінанси... залишок коштів на казначейських рахунках на 1 січня 2011 року становив понад 24 млрд. грн., що приблизно в 20 разів більше, ніж минулого року на 1 січня. Такий запас повністю відповідає поточним потребам держави», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що кошти Держказначейства дозволили з початку року автоматично виконувати бюджетний розпис.

«Здійснюються абсолютно всі бюджетні призначення, зокрема, в повному обсязі фінансуються захищені соціальні витрати, дотації пенсійного фонду, субвенції з допомоги сім`ям із дітьми тощо», - сказав глава уряду.

Також він підкреслив, що у держави є можливість надавати короткострокові позики регіонам.