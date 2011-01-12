Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що у 2011 році уряд забезпечить соціальні виплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Прем’єр зазначив, що у 2010 році середній розмір заробітної плати досягнув 2 тис. 205 грн., а пенсії – 1 тис. 150 грн.

«Уряд продовжить політику збільшення соціальних стандартів і в поточному році», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він зауважив, що протягом 2011 року прожитковий мінімум зросте до 1004 грн., що, порівняно з 2009 роком, більше на 360 грн., або на 34%.

Водночас глава уряду зауважив, що у 2011 році мінімальна пенсійна виплата становитиме 766 грн., тобто на 205 грн. більше, ніж у 2009.

«Як тільки економіка даватиме додатковий ресурс, уряд буде і далі підвищувати пенсії», - наголосив М.АЗАРОВ.