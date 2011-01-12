Азаров обіцяє цього року погасити борги із зарплат

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що у 2011 році проблему боргів із зарплат буде вирішено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

Глава уряду зазначив, що у 2010 році уряд добився зменшення боргів із зарплат на 500 млн. грн. При цьому, за словами М.АЗАРОВА, середня зарплата зросла за рік більш ніж на 20%.

«В 2011 році проблема боргів із заробітної плати повинно бути знята з порядку денного, адже подолання бідності визначено Президентом України як одна із головних цілей», - наголосив М.АЗАРОВ.