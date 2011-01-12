Азаров обіцяє цього року погасити борги із зарплат
11:20, 12 січня 2011Фінанси
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Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що у 2011 році проблему боргів із зарплат буде вирішено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.
Глава уряду зазначив, що у 2010 році уряд добився зменшення боргів із зарплат на 500 млн. грн. При цьому, за словами М.АЗАРОВА, середня зарплата зросла за рік більш ніж на 20%.
«В 2011 році проблема боргів із заробітної плати повинно бути знята з порядку денного, адже подолання бідності визначено Президентом України як одна із головних цілей», - наголосив М.АЗАРОВ.
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