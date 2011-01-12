Мінфін вчора залучив до бюджету 168 млн. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України на вчорашньому аукціоні, який став першим у поточному році, залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 167,687 млн. грн.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, від реалізації облігацій з терміном погашення 13 липня 2011 року (термін обігу – 182 дні) і дохідністю 7% річних до бюджету вдалося залучити 72,47 млн. грн., з терміном погашення 31 серпня 2011 року (термін обігу – 231 день) і дохідністю 8% – 95,217 млн. грн.