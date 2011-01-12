Цього року є ризики збільшення інфляції – Азаров

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає ризики, які існують в Україні щодо зростання інфляції внаслідок підвищення світових цін на продовольство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ризики розкручування інфляційних процесів за рахунок продовження загальносвітової тенденції подорожчання продуктів харчування для нашої країни вищі (ніж в інших країнах – УНІАН), оскільки у нас досі не створена необхідна інфраструктура для зберігання перехідних запасів і оптової торгівлі», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що минулого року негативний вплив на інфляцію викликав саме ажіотажний попит на продукти харчування. Разом з тим глава уряду акцентував, що уряду в 2010 році, незважаючи на зростання цін на продукти харчування на світовому ринку і засуху в Україні, вдалося «гідно» відреагувати на цінову кризу, і восени стрибки цін були зупинені.

«Тому посипати голову попелом не варто. Треба робити висновки і бути готовими до нових викликів», - сказав прем`єр-міністр.

Він зазначив, що організація з питань продовольства і сільського господарства ООН прогнозує подальше збільшення цін на продовольство в світі. І причинами цьому є глобальні зміни клімату, зростання споживання продуктів харчування в найбільш населених країнах світу – Індії, Китаї, а також структурні розрахунки виробників сільгосппродукції і невизначеність на світових фінансових ринках. Такі чинники неможливо компенсувати за 2-3 роки.

«Отож Україна не може розраховувати на компенсацію ризиків на внутрішньому ринку, створених відсталістю нашої агропромислової галузі за рахунок зовнішніх ринків», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, інфляція в Україні в грудні 2010 року, порівняно з листопадом 2010 року, склала 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 9,1%.

За інформацією експертів, сьогодні ціни на овочі в Україні перевищують європейські. На думку експертів, причинами такого стану справ є невисока ефективність виробництва овочів в Україні, а також нерозвиненість інфраструктури зберігання, транспортування і збуту.