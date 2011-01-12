Міжбанк: торги доларом відкрилися котируваннями 7,9640/7,9780 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9640/7,9780 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися до 0,2619/0,2625, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,3595/10,3790.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,3008/1,3010 (вівторок – 1,2940/1,2942).

У вівторок, 11 січня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9550/7,9650.