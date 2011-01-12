Експерт: сьогодні може початися нова фази низхідного тренду євро

На середу, 12 січня, запланований аукціон з розміщення пяти- і десятирічних облігацій Португалії. Увага інвесторів буде спрямована на те, яким буде попит на папери, а також на розмір прибутковості за облігаціями. У випадку, якщо аукціон пройде невдало, то це може почати нову фазу низхідного тренду європейської валюти.

Таку думку висловили УНІАН у FOREX CLUB в Україні.

На думку аналітиків компанії, підтримка для пари EUR/USD знаходиться біля рівня 1.2870, при її прориві може бути перевірений на міцність рівень 1.2700. Найближчий опір спостерігається в районі 1.30 фігури.

Британський фунт, швидше за все, продовжить торгуватися в діапазоні щодо американського долара. Коливання пари GBP/USD, найімовірніше, будуть обмежені рівнями 1.5500—1.5650, підкреслюють аналітики FOREX CLUB в Україні.

Нагадаємо, у вівторок, 11 січня, португальські лідери заявили, що фінансової допомоги їм не буде потрібно, проте більшість аналітиків вважають, що ця країна, незважаючи на всі запевнення влади, все-таки повинна буде підключитися до сумісної програми допомоги Євросоюзу і Міжнародного валютного фонду.