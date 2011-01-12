Оборонний бюджет не дозволить здійснити адекватні кроки з переозброєння ЗСУ – експерти

Ігнорування фінансування потреб Збройних сил України в переозброєнні призвело до того, що наступне десятиліття держава знаходитиметься у вакуумі обороноздатності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК сьогодні на прес-конференції у Києві.

За його словами, цьогорічний оборонний бюджет на рівні 11,3 млрд грн. не дозволить здійснити адекватні кроки щодо переозброєння Збройних сил України. Експерт навів дані Міністерства оборони, що на сьогодні лише на ремонт та відновлення техніки потрібно близько 8 млрд. грн.

“За умов такого фінансування, яке заплановано на 2011 рік, потрібно п’ять років лише для того, щоб відремонтувати наявну військову техніку. Про закупівлі нової техніки взагалі не йдеться. А призупинення таких важливих проектів як “Корвет”, модернізація вертольоту, різке гальмування із проектом ракетного комплексу “Сапсан” фактично призводить до того, що упродовж наступного десятиліття Україна буде знаходитися у вакуумі обороноздатності. Тобто, сподіватися на армію як на інститут стримування наступні 10 років ми не можемо”, - заявив В.БАДРАК.

У свою чергу президент асоціації “Українські оборонні технології” Володимир ГРЕК констатував, що цього року за загальним фондом оборонного бюджету на розвиток озброєння і військової техніки ЗСУ виділено лише 350 млн. грн. а відповідні укладені контракти Міноборони із підприємствами оборонно-промислового комплексу передбачають фінансові зобов’язання військового відомства на суму близько 2 млрд. грн. “Тобто на сьогодні бюджет передбачає суму, яка не задовольняє виконання поточних контрактів. Це буде ще один втрачений рік у розвитку”, - зазначив він.

Експерт наголосив, що жодних кардинальних рішень у цій сфері держава не зробила. В.ГРЕК також нагадав, що у минулому році на озброєння ЗСУ прийшло лише десять модернізованих танків та один авіаційний тренажер.