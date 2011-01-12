Азаров доручив Мінфіну до кінця січня затвердити порядок використання держкоштів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству фінансів завершити до кінця січня затвердження порядків використання бюджетних коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення він дав міністру фінансів Федору ЯРОШЕНКУ сьогодні в ході засідання Кабінету міністрів.

«Необхідно прискорити затвердження порядків використання бюджетних коштів. Ця робота має бути завершена впродовж поточного місяця. Тільки так ми забезпечимо ритмічне й автоматичне фінансування витрат Державного бюджету», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, він доручив Мінфіну, Державній податковій і Митній службам, а також місцевим органам влади сконцентрувати зусилля на наповненні бюджетів усіх рівнів. М.АЗАРОВ зазначив, що нові податкові правила й високі соціальні зобов`язання держави потребують узгодженої та ефективної роботи всіх органів влади.