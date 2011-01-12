НБУ випустить пам’ятну монету до 350-річчя Івано-Франківська

Національний банк України у 2012 році випустить пам’ятну монету, присвячену 350-річчю Івано-Франківська.

Про це сьогодні УНІАН повідомили у прес-службі Івано-Франківського міськвиконкому.

За наданою інформацією, відповідне звернення до НБУ з цього приводу направляли Івано-Франківський міськвиконком та обласна державна адміністрація.

Довідка УНІАН. У 2012 році Івано-Франківськ (до 1962 року - Станіславів) святкуватиме 350 років із дня отримання містом Магдебурзького права.