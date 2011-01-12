Держбюджет-2010 недовиконаний на 6% - Держказначейство

Доходи Державного бюджету України за 2010 рік, за оперативними даними, склали 240,398 млрд. грн., що на 5,7%, або на 14,598 млрд. грн., менше, ніж було заплановано (254,996 млрд. грн.). Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Державного казначейства України.

Дані стосовно доходів надані з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

Доходи загального фонду, порівняно з планом, недовиконані на 1,3% і склали 207,473 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» (з поправками), доходи заплановані на рівні 254,996 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 210,091 млрд. грн. Витрати держбюджету заплановані на рівні 307,748 млрд. грн., зокрема витрати загального фонду – 240,987 млрд. грн.

Дефіцит держбюджету запланований у сумі 54,095 млрд. грн., або 4,99% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема по загальному фонду – 30,338 млрд. грн., або 2,8% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду направляються загальнодержавні податки і збори і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернених до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети складають Зведений бюджет України.