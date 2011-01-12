Обсяг продажу валюти на міжбанку 11 січня становив 421 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 11 січня ц.р., становив 421,4 млн. дол. (у еквіваленті), що на 46,1 млн. дол. більше, ніж за попередній день торгів. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 208,5 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9615/7,9705 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9630/7,9695 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні піднялися – 7,9660/7,9750 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2598/0,2602 грн./рубль, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2600/0,2602 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2602/0,2604 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль зріс і становив 30,6441 рубля за долар (+0,1151).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні - 1,2915/1,2990 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,2965/10,3105 грн./євро, на 12:00 ціни знизилися – 10,2955/10,3100 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору – 10,3265/10,3440 грн./євро.