Міжбанк закрився на рівні 7,9750/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9640/7,9780 грн./дол., на 12:00 ціни зросли до 7,9780/7,9860 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9750/7,9950 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/0,2625 грн./рубль, на 12:00 ціни піднялися до 0,2627/0,2629 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2628/0,2632 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і становив 30,3520 рубля за долар (-0,2921).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в дуже вузькому діапазоні 1,2965/1,3040 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3595/10,3790 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,3965/10,4130 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 10,3460/10,3780 грн./євро.

