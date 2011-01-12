Інфляцію стримували зростання виробництва, зниження кредитування і стабільність гривні

На стримування інфляції у грудні 2010 року до 0,8% та загалом у 2010 році до 9,1% впливали такі фактори як зростання обсягів виробництва у харчовій промисловості, падіння споживчого кредитування та відносна стабільність валютного курсу.

Про це йдеться у коментарі Міністерства економічного розвитку та торгівли щодо ситуації на споживчому ринку у грудні 2010 року, переданому УНІАН.

Так, за січень-листопад до відповідного періоду 2009 року виробництво харчової продукції зросло на 2,7% (у січні-жовтні – на 2,2%), курс гривні на міжбанківському валютному ринку України у 2010 році ревальвував на 0,32% і на кінець грудня становив 7,9663 грн./дол. США, офіційний курс за 2010 рік ревальвував на 0,3%, до 7,9617 грн./дол. США на кінець грудня.

У грудні основний внесок в інфляцію вклали: підвищення на 1% цін на продукти харчування, що з урахуванням їх суттєвої питомої ваги у загальній структурі споживання (50,2%) забезпечило 0,5 відсоткового пункту (в.п.), підвищення на 1,6% тарифів у розділі «Транспорт», що за розрахунками міністерства становило 0,1 в.п.

Зокрема, у грудні продовжували зростати ціни на хліб через подорожчання пшениці і борошна, обумовлене реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зерно (на 0,9% у грудні, 0,8% – у листопаді та 1% – у жовтні) та на молочні продукти внаслідок зростання вартості кормів при підвищеному попиті на сировину. Зокрема, молоко упродовж місяця подорожчало на 1,8% (у листопаді – на 3,6%), олію та жири, зокрема соняшникова олія – на 3,1% (2,2%); плодоовочева продукція у зв’язку з сезонністю, зокрема фрукти – на 1,2%, овочі – на 3,8%. Крім того, цукор через вплив зовнішніх факторів подорожчав на 2,9% (у листопаді – на 0,6%).

На ринку паливно-мастильних матеріалів у грудні зафіксоване зростання цін на 3,6% проти 1,8% у листопаді, що призвело до зростання цін/тарифів у розділі «Транспорт» на 1,6%.

Підвищення тарифів у розділі «Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива» на 0,3% (у листопаді – на 0,5%) було зумовлене зростанням цін/тарифів на водопостачання, водовідведення та гарячу воду і опалення – на 0,4% кожний. Тарифи на природний газ у грудні не змінювалися (впродовж року підвищення відбулось лише у серпні на 50,1%), а на електроенергію – залишались на незмінному рівні з початку року.

Динаміка цін на непродовольчі товари продовжувала залишатись незначною через збереження тенденції зростання заощаджень населення та сезонні передсвяткові знижки.

Загалом серед негативних факторів впливу на ціноутворення на споживчому ринку у 2010 році слід відзначити зовнішньоекономічні: зростання світових цін на нафту та підвищення вартості сільгосппродукції на світовому ринку (зерно, цукор), що також призвело до зростання цін на сільгосппродукцію на внутрішньому ринку.

Середньомісячна ціна на нафту марки Brent у грудні становила 91,8 дол. США за барель проти 85,9 дол. листопаді, 82,8 дол. у жовтні та 75 дол. у січні 2010 року.

Крім того, до зростання споживчих цін у 2010 році призвели й внутрішні фактори, такі як збільшення вартості складових витрат на виробництво, що було зумовлене зростанням витрат на сировину та подорожчанням енергоносіїв, а також підвищення у серпні в 1,5 раза тарифів на природний газ для населення.

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні у грудні 2010 року порівняно з листопадом становила 0,8%, за підсумками року (грудень 2010 р. до грудня 2009 р.) – 9,1%.

Таким чином, в Україні вперше з 2003 року зафіксована річна інфляція менш ніж 10%.

Зокрема, в 2009 році інфляція становила 12,3%, у 2008-му – 22,3%, у 2007-му – 16,6%, у 2006-му – 11,6%, у 2005-му – 10,3%, у 2004-му – 12,3%, у 2003-му – 8,2%, у 2002 році була дефляція 0,6%, у 2001-му – інфляція 6,1%, у 2000-му – 25,8%.

