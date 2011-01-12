Янукович запевняє японців, що "кіотські" кошти будуть використані за призначенням

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив японську громадськість, що кошти, отримані Україною від продажу квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом, будуть використані за призначенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в інтерв'ю представникам провідних японських ЗМІ.

Відповідаючи, зокрема, на запитання про нецільове використання коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом екс-прем'єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, глава держави зазначив: “Дійсно, на жаль, попередній уряд використав частину цих коштів не за призначенням. Тому новому уряду було поставлене чітке завдання: ці кошти відновити. І нинішній уряд прийняв непросте в умовах триваючої фінансової кризи рішення щодо виділення коштів із загального фонду державного бюджету України, за рахунок інших чутливих статей видаткової частини, з метою відновлення отриманого від Японії фінансового ресурсу”.

Як наголосив Президент, “до 20 травня 2010 року наш уряд зробив усе, щоб ці гроші були в розпорядженні Національного агентства екологічних інвестицій.

“Ми зробили це, зашкодивши, повторюю, іншим програмам. Але в нас не було іншого шляху. Імідж України не повинен страждати через легковажність колишніх чиновників, які так безвідповідально повелися із цими коштами”, - пояснив ситуацію В.ЯНУКОВИЧ.

Довідка УНІАН. Прес-служба ГПУ повідомила, що 30 грудня 2010 року Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки).

24 грудня генеральний прокурор Віктор ПШОНКА заявив, що ГПУ звинувачує Ю.ТИМОШЕНКО у нецільовому використанні 180 і 200 млн. євро, отриманих Україною від продажу квот на викиди парникових газів в рамках Кіотського протоколу.

