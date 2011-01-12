Президент підписав закон про внесення змін до закону про Митний тариф

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Митний тариф України».

Про це повідомляється на офіційному сайті Президента.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Верховна Рада прийняла в цілому Закон “Про внесення змін до Закону України “Про Митний тариф України”.

Основною метою закону є приведення товарної номенклатури у відповідність з вимогами ГС-2007 на виконання міжнародних зобов'язань, узятих в рамках Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів, до якого приєдналася Україна.

Крім того, законом передбачена адаптація статистичної системи України до міжнародних методів, стандартів і класифікації; стандартизація зовнішньоторговельної документації; усунення розбіжностей у версіях систем української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності України і країн – торгових партнерів.

Закон також передбачає прискорення і спрощення процедури митного оформлення товарів під час здійснення зовнішньоторговельних операцій; приведення ставок ввізного мита на продукцію і товари у відповідність з рівнем, визначеним Графіком тарифних зобов'язань України перед Світовою організацією торгівлі за товарами на 2011 рік у рамках Протоколу про вступ України до СОТ.