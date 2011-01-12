З 1 січня змінено ставки ввізного мита на «секонд-хенд»

З 1 січня 2011 року ставки ввізного мита у розмірі 5,3% за один кілограм, які були встановлені для одягу й інших виробів, які були у використанні, застосовуються і для взуття.

Про це йдеться у листі Державної митної служби України «Щодо Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ухваленням Податкового кодексу України» від 30 грудня 2010 року №11/11-10.21/17410-ЕП, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

