Уряд активізує роботу з банками за інвестпроектами – Клюєв

Кабінет міністрів має намір активізувати роботу з банківським сектором для покращення умов кредитування перспективних і важливих для країни інвестиційних проектів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінекономрозвитку, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ під час представлення керівника Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України Владислава КАСЬКІВА.

Він нагадав, що за оцінками уряду, в 2011 році в економіку України буде залучено понад 100 млрд. грн. інвестиційних коштів. Тому перед агентством стоять важливі й масштабні завдання.

Вже найближчим часом має бути підготовлена програма інвестиційний-інноваційної діяльності на поточний рік.

А.КЛЮЄВ відзначив, що уряд співробітничатиме зі всіма великими платниками податків, яких сьогодні налічується близько 1200 і які створюють до 90% національного ВВП, оскільки державні інвестиційні програми мають враховувати інвестиційні плани великих компаній.

В результаті, сказав А.КЛЮЄВ, в країні має бути побудована ефективна модель державно-приватного партнерства, яка не тільки дозволить прискорити економічне зростання, але й провести найближчими роками ефективну модернізацію промисловості.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив В.КАСЬКІВА головою Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами України, яке було створено в грудні на базі Держагентства з інвестицій і розвитку та Держагентства з управління національними проектами.