Експерт: євро може закріпитися на фоні новин із Європи

У четвер, 13 січня, ринок очікує велику кількість новин. У першу чергу, учасникам торгів варто звернути увагу на новини з Великобританії - зміна об`єму промислового виробництва і трохи пізніше рішення щодо основної процентної ставки Банку Англії. Якщо прогнозні значення виправдаються, то можна очікувати продовження зростання фунта стерлінга.

Про це повідомили УНІАН у FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики компанії, на курс євро вплинуть рішення ЄЦБ щодо основної процентної ставки і виступ Жан-Клода ТРІШЕ на щомісячній прес-конференції.

Одночасно з виступом глави ЄЦБ, в США будуть опубліковані дані щодо кількості первинних заявок на отримання допомоги з безробіття.

Аналітики компанії відзначають, що в цілому варто очікувати посилення єдиної європейської валюти щодо долара.

Крім того, в американську сесію запланований виступ Бена БЕРНАНКЕ на засіданні Федеральної корпорації страхування банківських депозитів з питань кредитування малого бізнесу, що може надати додаткову підтримку долару, підкреслюють у FOREX CLUB в Україні.