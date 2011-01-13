Збір на пенсійне страхування виключили з операцій купівлі-продажу валюти

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 248 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни, які передбачають виключення норм стосовно сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.