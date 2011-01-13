Збір на пенсійне страхування виключили з операцій купівлі-продажу валюти
12:25, 13 січня 2011Фінанси
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Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 248 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.
Законом вносяться зміни, які передбачають виключення норм стосовно сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.
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