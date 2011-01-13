Міжбанк: на 12:00 євро піднявся, долар впав

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9670/7,9820 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 7,9620/7,9705 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2645/0,2650 грн./рубль, до 12:00 звузився спред – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і до 12:00 встановився на рівні 30,1102 рубля за долар (-0,2418).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3127/1,3129 дол./євро, змінюючись в достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4555/10,4780 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,4685/10,4860 грн./євро.