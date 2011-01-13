Нові тарифи на ЖКП у Києві економічно необґрунтовані – експерт

Нові тарифи на житлово-комунальні послуги в Києві економічно необґрунтовані.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив екс-міністр палива та енергетики України Іван ПЛАЧКОВ сьогодні на прес-конференції.

За його словами, споживачі повинні платити за той обсяг теплової енергії, який вони споживають, для чого на кожен будинок необхідно встановити прилади обліку тепла.

І.ПЛАЧКОВ зазначив, що в Києві реально обладнати житлові будинки прибудинковими приладами обліку за 2-3 роки.

Він нагадав, що із понад 10 тис. житлових будинків у столиці лічильниками води й тепла обладнано лише 2 тис. будинків.

За оцінками експерта, при розрахунках тарифів на теплову енергію для населення через відсутність приладів обліку похибка може становити 500-700 млн. грн. за опалювальний сезон.

І.ПЛАЧКОВ додав, що прозорість ціноутворення тарифів сьогодні - «найбільша таємниця» міських адміністрацій.

«Те, що сьогодні тарифи піднято, – це жест відчаю для того, щоб компенсувати тарифи на газ, зарплати тощо», - сказав він.

Експерт вважає, що споживачі житлово-комунальних послуг повинні знати про складові тарифів, а також те, куди йде оплата за комунальні послуги. Зокрема, він виступає за введення договорів на надання житлово-комунальних послуг між власником житлового будинку й постачальником послуг, а також між квартиронаймачем і виконавцем послуг.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, з лютого у зв`язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 разу.