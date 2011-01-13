НБУ: правила системи WebMoney Transfer не пройшли процедуру узгодження

Національний банк України звертає увагу банків і фінансових установ на те, що правила системи WebMoney Transfer не були узгоджені з НБУ.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

У повідомленні зазначається, що загальні принципи функціонування платіжних систем в Україні визначено Законом України «Про платіжні системи й переказ коштів в Україні». Статтею 9 Закону встановлено, що правила внутрішньодержавної та міжнародної платіжної системи, створеної резидентом, повинні бути узгоджені платіжною організацією цієї системи з НБУ. Порядок узгодження правил платіжних систем визначено Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 25.09.2007 р. №348. Згідно з Положенням платіжна організація зобов`язана узгоджувати правила платіжної системи з Національним банком України до початку надання послуг відповідної системи. Діяльність, пов`язана з випуском електронних грошей в Україні, регулюється Положенням про електронні гроші в Україні, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.11.2010 р. №481, згідно з яким випуск електронних грошей в Україні мають право здійснювати банки, які узгодили з Національним банком України правила системи електронних грошей.

Станом на 1 січня 2011 року Національний банк України узгодив правила 8 платіжних систем, створених банками, і 5 платіжних систем, створених небанківськими установами.

«Правила системи WebMoney Transfer не були узгоджені Національним банком України. На запит Національного банку України щодо співпраці банків із компанією WebMoney Transfer жоден із банків не повідомив про співпрацю з компанією WebMoney Transfer», - зазначається в повідомленні НБУ.

Водночас Нацбанк із посиланням на публікації в ЗМІ зазначив, що заступник директора компанії WebMoney Transfer по роботі з фінансовими установами повідомив, що компанія WebMoney Transfer у своїй діяльності спирається на банківську інфраструктуру.

«Рекомендуємо банкам і небанківським фінансовим установам України враховувати вищевикладену інформацію й інформувати своїх клієнтів про те, що для безпеки здійснення розрахунків слід користуватися послугами тих платіжних систем, які узгодили правила в Національному банку України», - йдеться в повідомленні НБУ.