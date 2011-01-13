Обсяг продажу валюти на міжбанку 12 січня становив 329,2 млн. дол.

Обсяг продажу валюти на міжбанківському ринку 12 січня ц.р. становив 329,2 млн. дол. (у еквіваленті), що на 92,2 млн. дол. менше, ніж за попередній день торгів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Із загального обсягу сума продажу доларів становила 204,1 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9640/7,9780 грн./дол., до 12:00 ціни зросли до 7,9780/7,9860 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9750/7,9950 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2619/0,2625 грн./рубль, до 12:00 ціни піднялися до 0,2627/0,2629 грн./рубль. На час закриття ціни досягли рівня 0,2628/0,2632 грн./рубль.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,3595/10,3790 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,3965/10,4130 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH знизилися до 10,3460/10,3780 грн./євро.