Експерт: Зростання обсягів золотовалютних резервів у 2011 році сповільниться

Зростання обсягів золотовалютних резервів у 2011 році сповільниться, досягнувши до кінця року позначки в 38-41 млрд.дол.

Про це говориться у звіті Ukrainian Economic Trends Forecasts на 2011 рік, опублікованому аналітичною групою Da Vinci AG на сайті компанії.

Експерти вважають, що уповільненню зростання золотовалютних резервів сприятиме значна невизначеність на світових ринках, що впливає на стабільність обсягів надходжень іноземної валюти до України, зростаючі витрати на обслуговування зовнішнього боргу і необхідність валютних інтервенцій для підтримки курсової стабільності.

Незважаючи на це, «у Нацбанку достатньо ресурсів для того, щоб утримати гривню при виникненні тимчасового девальваційного тиску. Національна валюта в I кварталі 2011 року зберігатиме позиції в межах 7,9-8,25 грн./дол», говориться у звіті.

У Da Vinci AG зазначають, що курсові коливання в 2011 році можуть бути динамічнішими, ніж в 2010 році, а «відкіт» до колишньої позиції може відбуватися довше, ніж зазвичай.

При цьому в компанії вважають, що стабільність національної валюти може бути порушена під впливом серйозних негативних змін на світовому ринку, що спричиняють скорочення валютних надходжень до країни. У такому разі національна валюта може бути різко девальвована до кінця 2011 року.

У прогнозі Ukrainian Economic Trends Forecasts щодо валюти єврозони говориться, що в 2011 році відбуватиметься послаблення євро, і європейська валюта може наблизитися до паритетного показника по відношенню до американської. При цьому в компанії вважають, що впродовж 2011 року курс євро коливатиметься в межах 10,5-11 грн.

Водночас в компанії дотримуються помірно оптимістичних прогнозів щодо розвитку економіки України в 2011 році. «За сприятливого сценарію розвитку ситуації на світовому ринку ряд секторів економіки України може вийти на докризовий рівень до кінця 2011 року», - говориться в звіті.

Найкращі показники продемонструють машинобудування, хімічна і металургійна галузі. Проте, «наслідки кризової інвестиційної паузи зберігатимуться мінімум два-три квартали. Тому ми прогнозуємо зростання промислового виробництва в 2011 році на рівні 10% за підсумками року, що відображає динаміку 2010 року», - говориться у звіті.

Крім того, аналітики вважають, що рослинництво, виробництво цукру, органічних продуктів харчування, видобуток золота і міді, купівля-продаж землі будуть найбільш інвестиційно привабливими галузями в Україні в 2011 році.

Аналітики також відзначають, що у разі скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення цей сектор буде привабливий для спекулятивних інвестицій. «На сьогоднішній день зберігається високий рівень зацікавленості в українських сільськогосподарських угіддях з боку інвесторів з Близького Сходу і арабського світу. У разі скасування мораторію скупка земельних паїв у пенсіонерів і селян може проводитися для її подальшого перепродажу великим фінансово-промисловим зарубіжним групам. Залежно від якості землі, інфраструктури і віддаленості регіону різниця між ціною скупки і ціною продажу може становити 300-600%», - говориться у звіті.