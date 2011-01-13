В Україні грошова маса збільшилася на 23%

Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% (за грудень – на 4,2%) і на 1 січня 2011 року становила 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8% (за грудень – на 4,6%), до 225,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, основними принципами грошово-кредитної політики на 2010 рік (прийнятими Радою Нацбанку 10 вересня 2009 року) було передбачено темп зростання монетарної бази на рівні 9-13%.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів за 2010 рік збільшився на 26,4% (у грудні – на 3,7%) – до 414,2 млрд. грн. Зростання депозитів фізичних осіб становило 28,5%, зокрема у грудні – 3%, до 271,7 млрд. грн., юридичних осіб – на 22,5%, зокрема у грудні – на 5,1%, до 142,5 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за минулий рік збільшився на 16,5% (у грудні – на 5,6%) – до 183 млрд. грн.

НБУ відзначає, що прискорення темпів розширення грошової маси в грудні обумовлене високими темпами зростання депозитів і готівки поза банками.

На динаміку монетарної бази в останній місяць 2010 року істотно вплинули бюджетні чинники – обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України впродовж грудня зменшився на 74,9% – до 2,7 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., зокрема у грудні – 11,2 млрд. грн.

Обсяг коштів на кореспондентських рахунках банків у грудні зменшився на 3,8%, з початку року – на 3,9%, до 16,7 млрд. грн.

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в грудні минулого року, становив 12,4 млрд. грн. Із них станом на 1 січня 2011 року на окремий рахунок в Національному банку України перераховано 7,7 млрд. грн.

У НБУ вважають, що рівень коррахунків банків «був достатнім для забезпечення банками своєчасного здійснення поточних операцій і кредитної підтримки процесів економічного розвитку».

Крім того, регулятор заявляє про відсутність у банків проблем з ліквідністю, свідоцтвом чого є їх низький попит на кредити Нацбанку. У 2010 році обсяг операцій з рефінансування становив 5,2 млрд. грн., зокрема в грудні – 409,4 млн. грн.

За 2010 рік загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 1% (у грудні – зменшився на 0,3%) – до 724,6 млрд. грн.

«Водночас, оцінюючи кредитну активність банків як в грудні, так і в цілому за 2010 рік, слід звернути увагу на те, що зменшення обсягу кредитних вкладень відбулося за рахунок зменшення кредитів, наданих фізичним особам (у грудні – на 2,4%, за рік – на 13,1%), а кредити, надані юридичним особам, збільшилися на 0,5% і 7,9% відповідно», – говориться в повідомленні Нацбанку.